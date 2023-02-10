Новини

Російський пропагандист Фомін (Татарський) вимагає військово-польових судів для мобілізованих росіян, які не хочуть іти в бій

7 18429
ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки
На думку Татарського, це допоможе впоратися з ситуаціями, коли росіяни відмовляються йти в бій.

Про це Максим Фомін ("Владлен Татарський") пише у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - зазначив він.

На думку Татарського, вирішити проблему допоможуть військово-польові суди.

Дивіться: Кремлівські пропагандисти про зустріч Зеленського, Макрона і Шольца: "Зеленский, стоя у немецкого флага, легонько зиганул". ВIДЕО

"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - додав він.

Російський пропагандист Фомін (Татарський) вимагає військово-польових судів для мобілізованих росіян, які не хочуть іти в бій 01

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Грицько Добрий
    А цей підор з гАряШШєго танка строче?
  • Чайка Київ
    Сотні тисяч баранів. Зброя на руках, лядь (вибачте). Не хочете воювати, пристрельте командирів та шуруйте на кремль, ***** знімати.
  • Старый зольдат
    Но сам то он, обсос, в бой не идёт. И даже не собирается.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини