Російський пропагандист Фомін (Татарський) вимагає військово-польових судів для мобілізованих росіян, які не хочуть іти в бій

На думку Татарського, це допоможе впоратися з ситуаціями, коли росіяни відмовляються йти в бій.

Про це Максим Фомін ("Владлен Татарський") пише у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - зазначив він.

На думку Татарського, вирішити проблему допоможуть військово-польові суди.

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"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - додав він.