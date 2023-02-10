Російський пропагандист Фомін (Татарський) вимагає військово-польових судів для мобілізованих росіян, які не хочуть іти в бій
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На думку Татарського, це допоможе впоратися з ситуаціями, коли росіяни відмовляються йти в бій.
Про це Максим Фомін ("Владлен Татарський") пише у своєму телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - зазначив він.
На думку Татарського, вирішити проблему допоможуть військово-польові суди.
"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - додав він.