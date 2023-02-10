СБУ та ДБР проводять обшуки у колишнього нардепа Котвіцького, - ЗМІ

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять обшуки у народного депутата 8 скликання Ігоря Котвіцького.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.

Ігор Котвіцький - народний депутат Верховної Ради восьмого скликання від "Народного фронту".

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ЗМІ називають його бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.

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У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.