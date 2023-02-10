СБУ та ДБР проводять обшуки у колишнього нардепа Котвіцького, - ЗМІ
Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі.
Ігор Котвіцький - народний депутат Верховної Ради восьмого скликання від "Народного фронту".
ЗМІ називають його бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.
У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.