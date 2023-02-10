Минулого тижня з українських портів вийшло 27 суден з агропродукцією, - ВМС

У межах Чорноморської зернової ініціативи минулого тижня з портів у Чорному морі вийшло 27 суден з української агропродукцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

ВМС ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення судноплавства для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня 27 суден покинули українські порти. На їх бортах - понад 1 млн тонн зерна та інших продуктів харчування", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні, - Мінінфраструктури . ІНФОГРАФІКА