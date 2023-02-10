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Дискусія щодо винищувачів для України перебуває у початковій фазі, - Моравецький

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Дискусія щодо передачі Україні військових винищувачів перебуває у початковій фазі. Польща ухвалить відповідне рішення, якщо буде спільна згода з боку інших країн НАТО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дискусія на тему винищувачів перебуває у початковій фазі. Це мало б бути рішення з боку НАТО. Польща потім ухвалить рішення, що робити, якщо буде однозначна згода з боку НАТО, що можна передавати винищувачі Україні", - зазначив глава уряду Польщі.

Читайте: Моравецький про передачу Україні бойової авіації: Рішення за НАТО, наразі таких домовленостей немає

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Хаймерс Стугнович
    Брехня, Зеля и Ермак сказали, что всё уже дают. Даже дальнобойных ракет отсыпали.
    Скоро начнётся новый этап взятия Крыма языком.
  • User Name 7101e41e
    А єрмак і його слуга віслюк кажуть, що питання вже вирішене...
  • Alex Dev 0616d21e
    Ніхто не дасть дозволу своєю зброєю обстрілювати кацапів на підорашкє. Для цього треба мати свою зброю, за рік можна вже було наробити при бажанні.
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