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Російська ракета точно порушила повітряний простір Румунії та Молдови, проліт зафіксувала українська РЛС, - Повітряні сили

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Попри заперечення Міноборони Румунії речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українська радіолокаційна система таки зафіксувала проліт російської ракети у небі над Румунією та Молдовою.

Про це він заявив у коментарі Бабелю, передає Цензор.НЕТ.

"Дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та Румунією у напрямку Чернівців. Росія уже не вперше вдається до подібних провокацій. Таке вже було із Білоруссю, коли ракета летіла практично по лінії кордону і ми збили її, аби унеможливити загрозу для Добротвірської ТЕС", - зазначив він.

За його словами, Молдова також спершу заперечувала проліт ракет через свою країну, але потім вони таки визнали це.

"Стався серйозний інцидент. Румунія повинна розібратися з цим перед тим, як робити передчасні висновки. Одне ми знаємо точно - наші дані чітко вказують на те, що ракета порушила повітряний простір згаданих країн", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Водночас Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.

Президент Зеленський назвав сьогоднішній обстріл України, під час якого російські ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО.

Також читайте: Сили ППО знищили 61 ракету окупантів, всього росіяни запустили 71, - Повітряні сили

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Короче, надо ПВО НАТО отправить к нам на повышение квалификации !
  • Vladko 50abb453
    Им уже американцы позвонили и сказали все замять. Два убитых тракториста в Польше из-за кацапов (притом не имеет значения, чья ракета, это как полицейский обоснованно и с полной необходимостью стреляет в преступника, ловит рикошет и убивает гражданского, так смерть гражданского всегда повесят на преступника во всех штатах в США) - тоже самое.

    НАТО скорее всего вообще не способно вступить в войну. Если на него нападут по-настоящему, скорее всего в течение 24 часов оно развалится, начиная с Италии и Франции. По-крайней мере до 24-го февраля точно бы развалилось, а теперь может и уверенность в себе появилась. И уж железно могу сказать, что если НАТО объявит всеобщую мобилизацию даже для работников тыла, то правительство тут же снесут на митингах далеко не в одной стране и потребуют выйти из НАТО. Та и зачем США все эти события, у них итак контракты оружейные и газовые принесут сотни миллиардов долларов в казну (и триллионы частным компаниям), Европа итак уже порвала с кацапами и с Китаем в том числе, им просто надо зафиксировать результат.
  • Tychus Findlay
    А нічо. НАТО має витрусити гівно зі штанів і покінчити з монстром, якого вони самі ж і вигодували.
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