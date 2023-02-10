Російська ракета точно порушила повітряний простір Румунії та Молдови, проліт зафіксувала українська РЛС, - Повітряні сили

Попри заперечення Міноборони Румунії речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українська радіолокаційна система таки зафіксувала проліт російської ракети у небі над Румунією та Молдовою.

Про це він заявив у коментарі Бабелю, передає Цензор.НЕТ.

"Дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та Румунією у напрямку Чернівців. Росія уже не вперше вдається до подібних провокацій. Таке вже було із Білоруссю, коли ракета летіла практично по лінії кордону і ми збили її, аби унеможливити загрозу для Добротвірської ТЕС", - зазначив він.

За його словами, Молдова також спершу заперечувала проліт ракет через свою країну, але потім вони таки визнали це.

"Стався серйозний інцидент. Румунія повинна розібратися з цим перед тим, як робити передчасні висновки. Одне ми знаємо точно - наші дані чітко вказують на те, що ракета порушила повітряний простір згаданих країн", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії та Молдови.

У Міноборони Молдови підтвердили порушення повітряного простору країни російською ракетою.

Водночас Міністерство оборони Румунії не підтвердило інформацію про те, що російська ракета перетнула румунський повітряний простір.

Президент Зеленський назвав сьогоднішній обстріл України, під час якого російські ракети пройшли повітряним простором Молдови та Румунії, є викликом НАТО.

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