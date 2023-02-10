Білорусь обурилася, що Польща закрила перехід на кордоні
Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там вказали польському дипломату "на категоричну неприйнятність цього кроку, що загострює і без того вкрай складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн".
"Підкреслено контрпродуктивність будь-яких спроб тиску на Білорусь", - заявляють в міністерстві закордонних справ Білорусі.
Зазначається, що польське керівництво навмисно "завдає істотної шкоди як великим економічним операторам, так і дрібному бізнесу", європейським компаніям та громадянам, насамперед польським.
"Білоруська ж сторона залишає за собою право вжити адекватних заходів реагування і завжди відкрита для конструктивного і взаємоповажного діалогу в інтересах громадян Білорусі та Польщі", - додають у білоруському міністерстві.
Напередодні Польща заявила, що закриє ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Бобровниках з міркувань безпеки.
Державний прикордонний комітет Білорусі назвав рішення Польщі закрити пункт пропуску між двома країнами як "катастрофічне", заявивши, що це може призвести до колапсу з обох боків кордону.
Прем’єр Польщі своєю чергою допустив подальше закриття кордону з Білоруссю.