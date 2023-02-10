Польща готова прийняти Саакашвілі на лікування

Польща запропонувала грузинському уряду прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький після засідання Європейської Ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Польща ініціювала, і я говорив з багатьма прем'єр-міністрами на цю тему, пропозиції грузинському уряду, щоб Міхеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії, міг лікуватися в Польщі", - сказав Моравецький.

"Ми боїмося, що в Грузії він може зіткнутися з усім найгіршим. Якщо Грузія хоче розраховувати на позитивну відповідь на свої європейські прагнення, вона також повинна серйозно поставитися до цього звернення, яке вже формулюється дипломатичною службою Ради", - підкреслив він.

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