Співбесіду на доброчесність має пройти 21 кандидат на посаду директора НАБУ, - конкурсна комісія
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У межах конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро співбесіду на доброчесність пройдуть усі допущені кандидати, наразі це 21 особа.
Про це повідомила комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Наразі конкурс на зайняття посади директора НАБУ перебуває на фінальному етапі – етапі співбесід. Це передбачає збір та аналіз інформації про доброчесність кандидатів, співбесіду щодо доброчесності та співбесіду щодо професійної компетентності. Усі допущені кандидати пройдуть співбесіду на доброчесність. Наразі це 21 кандидат", - йдеться у повідомленні.
Графік співбесід на доброчесність комісія планує затвердити на наступному засіданні у понеділок, 13 лютого.