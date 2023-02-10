На Львівщині ворожа ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури - ОВА

Випущена російськими окупантами ракета влучила в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці", - повідомив Козицький.

Загалом сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю у п'ятницю дев'ять російських ракет.

За даними ОВА, одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі.

У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням.

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