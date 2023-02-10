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На Львівщині ворожа ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури - ОВА

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обстріл,львівщина
Випущена російськими окупантами ракета влучила в об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці", - повідомив Козицький.

Загалом сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю у п'ятницю дев'ять російських ракет.

За даними ОВА, одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі.

У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Хтось може сказати, чого беспілотником не в.бати по лукашильскому аеродрому, щоб вони не дрочили тривогами при зліті мігів -31.
  • Николай 6be44be7
    Збили 9 з 10. 90%!!! Слава ППО!
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Зрадники продовжують ставити маячки для рашистів, а йолопи-агенти, викладають результати обстрілів рашистами України!! Знову гинуть Українці!! А Стафачук-Зеленський-Шмигаль усе продовжують розказувати… та «нерозкачувати» човни, наповнені агентами московії в Україні!!
    Вішати таких треба нещадно, біля обл, рай, міськдержадміністрацій !!!!
    Для військових в ТУРБОРЕЖИМІ, у момент, зміни до Законів внесли у ВРУ щодо посилення покарань, а тут цілий рік, 360 днів, параліч привладна розумова щодо посилення кари для опозажопних агентів московії та ригоАналів!!!

    Дії чи бездіяльність привладних, призводить до смертей Українців!!!
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