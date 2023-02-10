На деокупованій Херсонщині ексгумовано тіла двох мирних мешканців, яких вбили російські загарбники, - прокуратура

У смт Велика Олександрівка Херсонської області правоохоронці ексгумували тіла двох місцевих мешканців, які загинули під час окупації регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків – власника будинку та його сусіда. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі.

Під час ексгумації та огляду трупів попередньо встановлено: в одного кульове поранення у голову, в іншого - в шию", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці вилучили гільзи від вогнепальної зброї та інші докази, а тіла направили на судово-медичні експертизи.

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