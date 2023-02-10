В окупованому Маріуполі блокпости на в’їздах посилили снайперськими точками, - Андрющенко

В’їзди в окупований Маріуполь рашисти контролюють не лише мобільними блокпостами, але й снайперськими точками.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергове посилення контролю окупантами. Тепер в’їзд в місто знов контролюється не просто мобільними блок-постами, але точками снайперів поруч", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що навіть на окупації такого не було. Встановлення снайперських точок - це безумовні наслідки провалу контрпартизанської діяльності ФСБ.

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