В окупованому Маріуполі блокпости на в’їздах посилили снайперськими точками, - Андрющенко
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В’їзди в окупований Маріуполь рашисти контролюють не лише мобільними блокпостами, але й снайперськими точками.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергове посилення контролю окупантами. Тепер в’їзд в місто знов контролюється не просто мобільними блок-постами, але точками снайперів поруч", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що навіть на окупації такого не було. Встановлення снайперських точок - це безумовні наслідки провалу контрпартизанської діяльності ФСБ.