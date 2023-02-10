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На окупованій частині Запорізької області збільшується кількість "вагнерівців". Живуть, як безхатьки, в морських контейнерах, - Федоров

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вагнерівці
На окупованій території Запорізької області стає більше бійців російської приватної військової компанії "Вагнер"

Про це заявив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"У своїй пропаганді вони говорили про зайняття нових населених пунктів, але це вигадки. Ми бачимо, що кількість рашистів збільшується. Цього тижня наші мешканці казали, що бачили нових вагнерівців у Василівці, вони заїхали у Михайлівку, і у селищі Мирне (7 км до Мелітополя) чергова партія вагнерівців заїхала. Живуть вони, як безхатьки, - в морських контейнерах", - зазначив очільник міста.

Їхня кількість дійсно збільшується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, додав він.

Також читайте: Росіяни облаштували в окупованому Мелітополі щонайменше п’ять катівень, - мер Федоров

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    для таких уродів контейнер- це вілла в Каннах
  • Alex Dev 0616d21e
    дуже зручно, закрив на замок, і не зібуться.
  • Артур Голубенко
    Контейнер удобен тем, что это пакостное дерьмо не разлетается по всей округе и не засирает нашу природу.
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