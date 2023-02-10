На окупованій частині Запорізької області збільшується кількість "вагнерівців". Живуть, як безхатьки, в морських контейнерах, - Федоров

На окупованій території Запорізької області стає більше бійців російської приватної військової компанії "Вагнер"

Про це заявив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"У своїй пропаганді вони говорили про зайняття нових населених пунктів, але це вигадки. Ми бачимо, що кількість рашистів збільшується. Цього тижня наші мешканці казали, що бачили нових вагнерівців у Василівці, вони заїхали у Михайлівку, і у селищі Мирне (7 км до Мелітополя) чергова партія вагнерівців заїхала. Живуть вони, як безхатьки, - в морських контейнерах", - зазначив очільник міста.

Їхня кількість дійсно збільшується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, додав він.

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