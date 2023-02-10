Україна очікує від "Рамштайн-9" багато зброї, - Маркарова

Українська сторона очікує, що за результатами дев’ятого засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у Брюсселі наступного тижня буде оголошено про виділення великої кількості нових озброєнь для ЗСУ.

Про це повідомила в інтерв’ю Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Можна було би просто відповісти: ми очікуємо дуже багато зброї", - прокоментувала дипломат очікування від зустрічі в Брюсселі.

Вона назвала роботу цього формату "надзвичайно важливим інструментом" багатосторонньої співпраці, яка забезпечує оборонну підтримку України. Водночас, за її словами, комунікація у цій сфері між Києвом і партнерами відбувається постійно на всіх рівнях.

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"Тому (варто – ред.) очікувати нових повідомлень. Якими вони будуть – ви ж знаєте, ми ніколи не кажемо заздалегідь, але працюємо над тим, щоби знайти набагато більше спроможностей", - зазначила посол.

Маркарова також підкреслила, що чим більше спроможностей матимуть ЗСУ, чим швидше Україна перемагатиме й звільнятиме власні території, тим швидше настане мир.