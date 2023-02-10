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У МВС п’ять заступників міністра подали у відставку

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У Міністерстві внутрішніх справ України 5 заступників міністра подали у відставку.

Цю інформацію Укрінформу підтвердила прессекретар міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева, передає Цензор.НЕТ.

"Так. І це звична процедура, вона прописана у Законі "Про центральні органи виконавчої влади", статті 9. Там прописано про те, що коли звільняється міністр, то подають у відставку перший заступник та всі заступники міністра. На жаль, МВС втратило керівництво за трагічних обставин, однак Закон передбачає, аби заступники пішли саме по такій процедурі", - сказала вона.

За її словами, чи буде хтось перепризначений із тих заступників, що подали у відставку, чи на їхні місця будуть призначені інші люди, можна буде дізнатися тільки після рішення Кабінету міністрів.

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Як повідомлялося, після загибелі глави МВС Дениса Монастирського унаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив Ігоря Клименка в.о. міністра внутрішніх справ. 6 лютого Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Степан Лукашёв
    Не хвилюйтеся Ви так; клоунів у 95-му кварталі вистачає.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Нічого там не запахло "жареним", просто така процедура, що якщо новий міністр, то всі подають рапорта у відставку, і вже новий міністр переназначає їхз всіх, або когось може не переназначити. Але я хвилююся, Юзіка врешті зроблять заступником міністра, а то баканов був,гогішвілі був, а Юзік що не заслоунговує? Він же з "кварталц" і ніби не маленький, грав придурковатого українця.
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