У МВС п’ять заступників міністра подали у відставку

У Міністерстві внутрішніх справ України 5 заступників міністра подали у відставку.

Цю інформацію Укрінформу підтвердила прессекретар міністра внутрішніх справ Мар’яна Рева, передає Цензор.НЕТ.

"Так. І це звична процедура, вона прописана у Законі "Про центральні органи виконавчої влади", статті 9. Там прописано про те, що коли звільняється міністр, то подають у відставку перший заступник та всі заступники міністра. На жаль, МВС втратило керівництво за трагічних обставин, однак Закон передбачає, аби заступники пішли саме по такій процедурі", - сказала вона.

За її словами, чи буде хтось перепризначений із тих заступників, що подали у відставку, чи на їхні місця будуть призначені інші люди, можна буде дізнатися тільки після рішення Кабінету міністрів.

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Як повідомлялося, після загибелі глави МВС Дениса Монастирського унаслідок катастрофи гелікоптера у Броварах 18 січня уряд призначив Ігоря Клименка в.о. міністра внутрішніх справ. 6 лютого Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зареєстрував у парламенті подання про призначення Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, а 7 лютого Верховна Рада підтримала це призначення.