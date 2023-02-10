Швейцарія заборонила Іспанії передати Україні дві зенітні установки

Влада Швейцарії відповіла відмовою на прохання Мадриду про передачу Україні зенітних установок швейцарського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

"У Женеві послалися на закон, який забороняє реекспорт військового обладнання до країн, де відбувається внутрішній чи міжнародний збройний конфлікт", - йдеться в повідомленні.

За даними агенства Reuters, у січні Іспанія звернулася з проханням дозволити їй відправити в Україну дві 35-мм зенітні установки, тому що закон Швейцарії про військові матеріали не дозволяє експортувати військові матеріали, якщо країна призначення бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Швейцарії зростає кількість прихильників дозволу на реекспорт зброї в Україну, - Reuters