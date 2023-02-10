Новини

Швейцарія заборонила Іспанії передати Україні дві зенітні установки

9 86051
швейцарія
Влада Швейцарії відповіла відмовою на прохання Мадриду про передачу Україні зенітних установок швейцарського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

"У Женеві послалися на закон, який забороняє реекспорт військового обладнання до країн, де відбувається внутрішній чи міжнародний збройний конфлікт", - йдеться в повідомленні.

За даними агенства Reuters, у січні Іспанія звернулася з проханням дозволити їй відправити в Україну дві 35-мм зенітні установки, тому що закон Швейцарії про військові матеріали не дозволяє експортувати військові матеріали, якщо країна призначення бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Швейцарії зростає кількість прихильників дозволу на реекспорт зброї в Україну, - Reuters

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    та розберіть на запчастини і продайте ,як гуманітарну допомогу
  • Vadim Smirnoff 907863e4
    Чему удивляться! История повторяется! Швейцария разбагатела на золоте убиенных евреев!
  • Hanka Panyanka
    фу, це ганьба..., країна яка не підтримує боротьбу проти агресії, підтримує агресора, це не нейтральність, тут не може бути якоїсь 3 позиції..
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини