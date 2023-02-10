Більшість конгресменів США підтримують Україну, - Маркарова

Президент США Джо Байден під час виступу в Конгресі зі зверненням State of the Union цього року вже не мусив нікого переконувати, чому треба далі стояти пліч-о-пліч з Україною, бо більшість законодавців твердо підтримують нашу країну.

Таке переконання висловила в інтерв’ю Укрінформу посол України в США Оксана Маркарова, яка була особисто присутня в Капітолії під час виступу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, це вже другий раз я була присутня на State of the Union – це надзвичайний досвід, і (була відчутна – ред.) величезна підтримка України",- зазначила дипломат.

Вона зауважила, що вперше була на такому виступі глави Білого дому минулого року, менше ніж через тиждень після повномасштабного наступу рф на Україну. Тоді, за її словами, Байден розпочав виступ фактично з російського нападу, у своїй промові приділив дуже багато часу, щоби пояснити американцям, чому так важливо, аби Сполучені Штати в цій боротьбі стояли з українцями пліч-о-пліч.

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"Цього разу виступ був інший – він був дуже потужним, але президенту Байдену вже не треба було нікого переконувати",- сказала Маркарова.

За її словами, дуже важливо, що в момент, коли глава Білого дому говорив про Україну, відчувалася величезна двопартійна підтримка: "Фактично всі люди в залі – незалежно від того, чи вони із Сенату, чи з Палати представників, чи вони республіканці, чи вони демократи, чи вони незалежні – всі підтримали президента Байдена".

Маркарова також згадала про виступ Президента України Володимира Зеленського у Конгресі США в грудні, якого також потужно підтримали американські законодавці. "Наближаючись до, на жаль, сумної річниці цього повторного нападу, ми можемо чітко сказати, що Сполучені Штати як наш стратегічний друг номер один – з нами, чітко з нами, і з нами до перемоги",- підсумувала посол України у Вашингтоні.