У боях за Україну на Донеччині загинув журналіст "Юридичної газети" Олексій Борис
5 24912
9 лютого загинув у боях у Донецькій області воїн 58-ї бригади, журналіст "Юридичної газети" Олексій Борис.
Про це повідомляється на сайті "Юридичної газети", інформує Цензор.НЕТ.
"Захищаючи Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, загинув наш друг, воїн 58-ї бригади та журналіст "Юридичної Газети" Олексій Борис", - йдеться в повідомленні.
Олексій Борис працював в "Юридичній газеті" з весни 2021 року. Він захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Олексія призвали до 58-ї мотопіхотної бригади. Перший місяць служив у розвідувальній роті, потім у протитанковому артилерійському дивізіоні, був коригувальником, проводив аеророзвідку. Пізніше був призначений командиром взводу протитанкової артилерійської батареї. Знаходився на передових лініях оборони в Донецькій області.
Йому було 27 років.