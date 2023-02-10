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Кабмін звільнив п’ять заступників глави МВС та першого заступника міністра економіки

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кабмін
Уряд звільнив з посад п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України:

Звільнено:

- Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Міністра економіки України;

- Акопян Мері Андраніківну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

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- Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;

- Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - розповів він.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    5 заступників? Що вони там заступають? Корито один одному?
  • AbOriginal_UA
    У каждого своё направление!
    Смотрящий за:
    - нелегальным металлом, торговлей
    - подакцизными товарами
    - наркотой
    - игорным бизнесом
    - притонами и т.п.
    Контролируют, собирают, несут наверх ....
  • Winston Churchill
    А охранники,секретутки,мерсы,блатные офисы,жирные зарплаты,премии,мутные схемы и находящиеся под их крышей аферисты останутся?
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