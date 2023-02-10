Кабмін звільнив п’ять заступників глави МВС та першого заступника міністра економіки
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України:
Звільнено:
- Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Міністра економіки України;
- Акопян Мері Андраніківну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Бондаренка Ігоря Павловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Гончарова Сергія Михайловича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Драп’ятого Богдана Євгеновича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Павліченко Катерину Володимирівну з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Рабійчук Ольгу Олександрівну з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - розповів він.