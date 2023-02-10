Через війну Україна втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ, - Шмигаль
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.
Прем'єр зазначив, що кожну другу підстанцію "Укренерго" атакували за чотири місяці.
"Попри цей терор, більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти тривають, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори надходять, енергетичне обладнання від партнерів їде.
Десятки атак ракетами та дронами-шахедами, 123 дні енергетичного тероризму. Ми вистояли й успішно завершимо цей опалювальний сезон", - наголосив Шмигаль.