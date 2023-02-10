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"Погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", - розвідка Естонії про початок наступу РФ

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марго,гросберг
Російські окупанти розпочали наступ на Донеччині та Луганщині, але обороні ЗСУ сприяє доволі тепла погода.

Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гросберг зазначив на пресконференції в міноборони Естонії, що "порівняно з попереднім тижнем активність бойових дій зросла", і що "ініціатива певною мірою перейшла до росіян". За його даними, тиск на ЗСУ "дуже сильний" як на Донеччині, так і на Луганщині, проте "істотних змін на лінії зіткнення немає".

Як він вважає, наступальним діям росіян заважає тепла погода, яка не дає промерзнути ґрунту. На Луганщині середньодобова температура тримається близько нуля, а на півдні зберігається плюсова температура.

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"Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", – сказав Гросберг.

За інформацією естонської розвідки, "найгарячішою" ділянкою залишаються околиці Бахмута. Гросберг також викремив активізацію дій РФ у напрямку Лимана і те, що Росія зібрала велике угруповання на Запоріжчині та на околицях Вугледару.

Глава розвідки також вважає, що хоча російські підрозділи продовжують тренуватися в Білорусі, наступ з її території найближчим часом є малоймовірним.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Маркиз
    В российских пабликах стоят вой, крик и плач. Давно я такого не видел и не читал. https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=*NK-R #Зрада гремит на ВСЕХ Z-каналах. И причина в том, что под Угледаром ЗСУ утилизировали много оккупантов. Насколько много? Целую бригаду. Поэтому если вас спросят где теперь 155 отдельная бригада морской пехоты из Владивостока, то можете честно отвечать - её больше нет. Совсем. В лучших традициях февраля 2022 года, когда оккупанты шли колоннами. Р@******* их во все щели. Это надо же было ехать более 9000 километров, чтобы сдохнуть в Украине? Долбоебы.

    Что с іб@лом, оккупанты?
    https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWzQQekW-fhgPTQw5pVXRnkJgKfpXLGmFNYfYDpGw9jbB4Qgueevc4EpTe45VSq0Q9ZJ0N-eMpnUWgGoSpHkcZRZPG7FGsTWwf26d0GXZak9axF6beY5vJpOQuwz10wZt_D72SBFbQ_SFxwu5amqQ1yikx7UQufHWfI7HW3EX3uT27rs4xX8HneztSuHWPI8I2MbNrdGWRjQeEOB1XbZ8fH&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
    https://www.facebook.com/watch?v=1661492917602791
  • Alex_Dimitrov
    Это кстати правда, все рашисткие атаки пришлись на дождь, мокрый снег, распутица и промозглая зима, декабрь-январь-февраль, да и март похоже - именно такие. Самое неудачное время для наступления, ну оно нам и на руку, выдохнутся полностью к концу марта. А там и ВСУ как вжарят апрель-май по полной программе.
  • Олексій Лісничий
    Шкода, але якщо нам би дозволили, а зброя вже є, ударили би у відповідь по військових об'єктах на їх(рб, рф) територіях як слід..заздрю Ізраїлю...
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