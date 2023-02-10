"Погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", - розвідка Естонії про початок наступу РФ

Російські окупанти розпочали наступ на Донеччині та Луганщині, але обороні ЗСУ сприяє доволі тепла погода.

Про це заявив командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гросберг зазначив на пресконференції в міноборони Естонії, що "порівняно з попереднім тижнем активність бойових дій зросла", і що "ініціатива певною мірою перейшла до росіян". За його даними, тиск на ЗСУ "дуже сильний" як на Донеччині, так і на Луганщині, проте "істотних змін на лінії зіткнення немає".

Як він вважає, наступальним діям росіян заважає тепла погода, яка не дає промерзнути ґрунту. На Луганщині середньодобова температура тримається близько нуля, а на півдні зберігається плюсова температура.

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"Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", – сказав Гросберг.

За інформацією естонської розвідки, "найгарячішою" ділянкою залишаються околиці Бахмута. Гросберг також викремив активізацію дій РФ у напрямку Лимана і те, що Росія зібрала велике угруповання на Запоріжчині та на околицях Вугледару.

Глава розвідки також вважає, що хоча російські підрозділи продовжують тренуватися в Білорусі, наступ з її території найближчим часом є малоймовірним.