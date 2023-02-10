Міністр спорту Польщі Бортнічук запропонував створити "антипутінську збірну": На Олімпіаді Росію та Білорусь можуть представляти біженці та дисиденти
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На Олімпіаді Росію та Білорусь може представляти "збірна біженців та дисидентів". З такою ініціативою вийшов міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.
Бортничук вважає, що компромісом для Міжнародного олімпійського комітету (МОК) може стати створення команди біженців, до якої могли б увійти росіяни та білоруси, які є відкритими противниками режимів диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
В історії Олімпійських ігор був прецедент, коли "збірна біженців" виступила на літніх Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро.