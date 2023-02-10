Міністр спорту Польщі Бортнічук запропонував створити "антипутінську збірну": На Олімпіаді Росію та Білорусь можуть представляти біженці та дисиденти

На Олімпіаді Росію та Білорусь може представляти "збірна біженців та дисидентів". З такою ініціативою вийшов міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

Бортничук вважає, що компромісом для Міжнародного олімпійського комітету (МОК) може стати створення команди біженців, до якої могли б увійти росіяни та білоруси, які є відкритими противниками режимів диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В історії Олімпійських ігор був прецедент, коли "збірна біженців" виступила на літніх Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо спортсменів з РФ допустять до Олімпійських ігор, лише питання часу, коли Росія змусить їх підіграти пропаганді війни, - Зеленський