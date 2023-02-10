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Міністр спорту Польщі Бортнічук запропонував створити "антипутінську збірну": На Олімпіаді Росію та Білорусь можуть представляти біженці та дисиденти

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бортнічук,каміль
На Олімпіаді Росію та Білорусь може представляти "збірна біженців та дисидентів". З такою ініціативою вийшов міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук.

Бортничук вважає, що компромісом для Міжнародного олімпійського комітету (МОК) може стати створення команди біженців, до якої могли б увійти росіяни та білоруси, які є відкритими противниками режимів диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

В історії Олімпійських ігор був прецедент, коли "збірна біженців" виступила на літніх Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Збірна США з боксу відмовилася від участі у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу через рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA) про допуск команди росії до змагань під національним прапором та з гімном країни, повідомляється на офіційному сайті Федерації боксу США.

    Респект американським спортсменам....
  • Oresta Bartka
    І знову пошуки "хароших русскіх"?
  • Вал Кочин 16671b7d
    Під видом "біженців і дисидентів" можна втулити кого завгодно.... Ви що, ще не зрозуміли, хто такі кацапи???
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