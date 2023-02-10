Посли G7 закликають поновити в Україні електронне декларування

Посли країн "Великої сімки" сподіваються на швидке відновлення парламентом України системи електронного декларування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Посли G7 сподіваються на швидке відновлення парламентом України системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", - йдеться у твіттері Групи послів G7.

"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови", - наголошується в повідомленні.

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