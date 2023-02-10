США готуються виділити Україні $6 млрд, - Шмигаль

Кабінет міністрів України на засіданні в п’ятницю, 10 лютого, схвалив залучення гранту від США в розмірі $6 млрд на фінансування державного бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він нагадав, що для фінансування бюджету на 2023 рік Україні потрібно $38 млрд зовнішньої допомоги. Приблизно 11% від цієї суми, або $4,2 млрд, Україна вже отримала з початку року.

"Сьогодні уряд схвалить про залучення гранту від Сполучених Штатів в розмірі $6 млрд. Це кошти, які ми спрямуємо на соціальні програми, освіту, медицину", – сказав Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через війну Україна втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блокових ТЕЦ, - Шмигаль

Грант надійде через цільовий фонд донорів, який адмініструють Міжнародний фонд реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку.

Також через цей фонд буде надано грант в розмірі $165 млн від різних європейських країн.