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Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і "Старлінки". ФОТО

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Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також "Старлінки" та автомобільні шини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і Старлінки 01

"Ми привезли 5 модифікованих DAFів. Вони всі різні. На деяких – тент для перевезення особового складу. На деяких встановлені зенітні установки ЗУ-23-2. Це сьогодні 100-ий автомобіль DAF. Це і військовий тягач, це і артилерійський тягач, це й тачанка. Для зеніток – набагато жорсткіша підвіска, більша вантажопідйомність і прохідність. І надійність, там шестициліндровий дизель, мінімум електроніки", – пояснив Порошенко.

Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і Старлінки 02

Морпіхам привезли "Старлінки" для забезпечення зв’язку, а також шини на волонтерські бусіки і пікапи.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    а Порох все розвозить подарунки на фронт від свого фонду і "Справи Громад"...
  • Прощай немытая раССея
  • Alexander Savely
    не всiм же бути "баригами на кровi" як кагал-95 i його виборцi.
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