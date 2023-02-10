Бригада морської піхоти отримала вантажівки DAF і "Старлінки". ФОТО

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також "Старлінки" та автомобільні шини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми привезли 5 модифікованих DAFів. Вони всі різні. На деяких – тент для перевезення особового складу. На деяких встановлені зенітні установки ЗУ-23-2. Це сьогодні 100-ий автомобіль DAF. Це і військовий тягач, це і артилерійський тягач, це й тачанка. Для зеніток – набагато жорсткіша підвіска, більша вантажопідйомність і прохідність. І надійність, там шестициліндровий дизель, мінімум електроніки", – пояснив Порошенко.

Морпіхам привезли "Старлінки" для забезпечення зв’язку, а також шини на волонтерські бусіки і пікапи.

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