Суд визнав незаконними штрафи НКРЕКП для енергетиків
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Вінницький міський суд за позовом "Вінницяобленерго" визнав незаконним і скасував рішення НКРЕКП про штрафи для енергетиків за начебто "недотримання" графіків відключень світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Суд підтвердив, що НКРЕКП безпідставно і необґрунтовано висунула звинувачення на адресу вінницьких енергетиків за недотримання графіків відключень в умовах війни, атак на енергосистему і дефіциту потужності.
Суд повністю скасував рішення НКРЕКП про накладання штрафу на енергетиків.
Крім "Вінницяобленерго" до суду звернулись й інші енергетики, яких НКРЕКП звинуватив у відключеннях.
Нагадаємо, за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала понад 10 обленерго за начебто "недотримання" графіків відключень світла після російських ракетних ударів.