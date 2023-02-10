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Суд визнав незаконними штрафи НКРЕКП для енергетиків

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Вінницький міський суд за позовом "Вінницяобленерго" визнав незаконним і скасував рішення НКРЕКП про штрафи для енергетиків за начебто "недотримання" графіків відключень світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Суд підтвердив, що НКРЕКП безпідставно і необґрунтовано висунула звинувачення на адресу вінницьких енергетиків за недотримання графіків відключень в умовах війни, атак на енергосистему і дефіциту потужності.

Суд повністю скасував рішення НКРЕКП про накладання штрафу на енергетиків.

Крім "Вінницяобленерго" до суду звернулись й інші енергетики, яких НКРЕКП звинуватив у відключеннях.

Нагадаємо, за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала понад 10 обленерго за начебто "недотримання" графіків відключень світла після російських ракетних ударів.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Tierre
    Я так розумію, суддям світло взагалі не відключають, тому вони клали на всіх інших.
    Це, доречі, дуже поганий вирок, яки веде до повного бєспрєдєлу енергетиків, які можуть тепер одним ставити світло 24/7, а іншим - по 2 години на добу, щоб витримати середню норму.
  • Микола Шафран 6f45bcef
    якийсь там фірташ чи фукс.потирае руки..трошки ермаку скинув і судді зразу правільно просудили
  • Микола Шафран 6f45bcef
    коли судді бачать гроші на украіну вони зразу хер ложать
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