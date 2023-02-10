Міноборони досі не надало антикорупційному комітету актуальні ціни харчів для ЗСУ. Ініціюємо зміни законодавства щодо прозорості оборонних закупівель, - "слуга народу" Радіна
Про це вона написала на свої сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Пройшло три тижні після скандалу щодо закупівель харчування для військових — а Міністерство оборони так і не прозвітувало про ціни на продукти у цих закупівлях. Обіцянка Міністра оборони надати членам антикорупційного комітету інформацію щодо актуальних цін, за якими відбувається постачання продуктів для військових — не виконана.
Замість цього міністерство за підписом самого Міністра направило комітету відписку і вимагає спершу "обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю" (цитата із відповіді МО). Міноборони, перепрошую, ви серйозно?!
Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно?
Чекати на добру волю міністерства не планую. Вважаю, що парламент має взяти на себе відповідальність за зміну правил закупівель харчування і іншого забезпечення для військових під час війни.
Ініціюю додаткові поправки до законопроєкту №8381 (щодо прозорості цін у оборонних закупівлях), який ми вже ухвалили в першому читанні. По-перше, маємо встановити, що ціни закупівель не можуть бути вищими за ринкові ціни на відповідний період. По-друге, продукти потрібно буде закуповувати саме як продукти, не маскуючи їх вартість під необгрунтованими/неіснуючими послугами. Нарешті, умови закупівель мають стати максимально зручними для участі у них безпосередньо виробників та рітейл-мереж для забезпечення конкуренції.
Принагідно нагадую чиновникам, відповідальним за оборонні закупівлі: відписки на депутатські запити не допоможуть сховати ціни на продукти і товари з речового забезпечення військових за період з початку війни. Ці ціни все одно доведеться оприлюднити — так прямо передбачено законопроєктом 8381 у редакції першого читання.
Закликаю чиновників не розраховувати, що хвиля обурення мине і можна буде повернутися до ловлі "рибки" (або яєць у кілограмах) у тихій воді закритих закупівель", - заявила Радіна.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.