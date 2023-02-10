Окупанти обіцяють гроші мешканцям тимчасово окупованої Херсонщини, які погодяться отримати російський паспорт, - Генштаб

Російські окупанти пропонують жителям тимчасово окупованих територій України, які погодяться отримати російський паспорт, грошову винагороду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань. Зважаючи на те, що черги охочих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти посилили примусову паспортизацію в Мелітополі, - мер Федоров