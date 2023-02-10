Боррель про російські обстріли: ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе
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Європейський Союз допомагатиме Україні захищатися, допоки вона не переможе.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія знову атакує Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші міста України, а також порушила повітряний простір Молдови. ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не переможе", - написав він.
За словами Борреля, бомбардування Росією українських цивільних об’єктів є воєнним злочином, і не залишиться безкарним.