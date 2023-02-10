Шабунін про масові обшуки на митниці: "Орли" Татарова з ДБР, повідомте про судові засідання по запобіжних заходах підозрюваним. Вам же немає чого приховувати?

ДБР і СБУ рапортують про масштабну операцію з обшуками на митниці. Це нагадує "найбільшу антикорупційну операцію" в історії України, коли орли Матіоса-Луценка-Авакова звозили гелікоптерами до Києва податківців. Та операція закінчилась нічим. Ось приблизно такого варто чекати від нинішніх обшуків ДБР на митниці. І від недавніх - в податковій.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР і СБУ рапортують про масштабну операцію з обшуками на митниці.

Географія широка, релізи пафосні, фотографії красиві, мільярди-мільйони чималенькі.

Знаєте, що мені це нагадує? "Найбільшу антикорупційну операцію" в історії України, коли орли Матіоса-Луценка-Авакова звозили гелікоптерами до Києва податківців.

Тоді, у 2017 році, теж все виглядало масштабно. Затримання в 15-ти областях, 450 обшуків за участю 2000 поліцейських та 500 прокурорів.

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Тоді заявляли про майже 100 мільярдів грн збитків. Вражає? Вражає.

І що? І чим та "операція" закінчилась? Нічим. От реально. Просто пшик.

Когось відпустили під заставу. В той же день. Когось відпустили під особисте зобов’язання. Хтось втік.

А знаєте, скільки з тих десятків затриманих сіло? З реальними тюремними термінам - нуль.

Знаєте, скільки було відшкодовано збитків? Через рік Матіос згадав про 26 млн грн. Зі 100 млрд…

Ось приблизно такого варто чекати від нинішніх обшуків ДБР на митниці. І від недавніх - в податковій.

Ви, до речі, щось чули про вручення підозри пані зі списком-бажань? Може про суд по запобіжному заходу? Отож-бо й воно.

Схоже, що останні активності ДБР\ОГП - це не про кримінальний процес і забезпечення справедливості. Це про комунікаційні кампанії і PR.

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Шановні, "орли" Татарова з ДБР\ОГП, будь ласка, повідомте про судові засідання по запобіжних заходах підозрюваним. А не як минулого разу…

Час і місце засідання суду можна розіслати медіа рівно так само, як ви розіслали фоточки. Вам же немає чого приховувати, правда?" - заявив Шабунін.