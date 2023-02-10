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США та Британія ввели санкції проти ексчиновників Болгарії за корупцію і дії на користь РФ

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шпионаж,болгария
Ексчиновники та політики Болгарії потрапили під санкції США та Британії за корупційні дії, які посилили залежність країни від російських енергоносіїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

США у координації з Великою Британією запровадили санкції щодо п'яти колишніх болгарських державних чиновників, а також пов'язаних з ними організацій "за корупційні дії з метою отримання незаконної особистої вигоди, підриву демократичних інститутів країни та посилення руйнівної залежності від російських джерел енергії", йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Під санкції США потрапили:

- колишній парламентарій та міністр енергетики Румен Овчаров,
– колишній генеральний директор та заступник директора Козлодуйської атомної електростанції (КАЕС) Олександр Христов Ніколов,
– колишній генеральний директор КАЕС та колишній депутат Іван Генов,
– колишній парламентарій, лідер Національного руху русофілів та голова політичної партії Русофіли за відродження Вітчизни Микола Малинов,
– колишній парламентарій та колишній міністр фінансів Владислав Горанов.

Зазначається, що Малинова було притягнуто до відповідальності за хабар судді за дозвіл на поїздку до Росії в той час, коли йому було пред'явлено звинувачення у шпигунстві на користь РФ і на нього було накладено заборону на виїзд. Також санкції запроваджено щодо організацій та компаній, які контролюються Малиновим та Горановим.

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Санкції Великої Британії "за серйозну корупцію та зловживання коштами державних установ" запроваджені щодо:

- бізнесмена та олігарха Василя Крумова Божкова,
– олігарха та колишнього парламентарія Деляна Славчева Пєєвського,
– колишнього заступника голови Болгарського державного агентства з технічних операцій Ілька Димитрова Желязкова.

Санкції щодо цих трьох осіб раніше також було запроваджено США.

У заяві зазначено, що корупційні дії цих осіб "відбивають системну модель особистого збагачення за рахунок болгарського народу, уряду та демократичних інститутів".

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    за поребриком. біля підмосковного аеродрому Кубінка розбився військово-транспортний літак Іл-112В. За попередньою інформацією, загинули всі три члени екіпажу. супер !!!
  • YU ST
  • Милен Петров
    България е члн НАТО и ЕС давно . Поетому многие у нас думают что их дозволено всьо. К сожолення для етих ******* ето не так, не так Welcome to Ukraine ******. Наверно многие такие ********* в Украине тоже так думают, мол, мы з Украине и нас нихто не тронеть. Вяс обнулять и ето хорооош.
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