США та Британія ввели санкції проти ексчиновників Болгарії за корупцію і дії на користь РФ

Ексчиновники та політики Болгарії потрапили під санкції США та Британії за корупційні дії, які посилили залежність країни від російських енергоносіїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

США у координації з Великою Британією запровадили санкції щодо п'яти колишніх болгарських державних чиновників, а також пов'язаних з ними організацій "за корупційні дії з метою отримання незаконної особистої вигоди, підриву демократичних інститутів країни та посилення руйнівної залежності від російських джерел енергії", йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Під санкції США потрапили:

- колишній парламентарій та міністр енергетики Румен Овчаров,

– колишній генеральний директор та заступник директора Козлодуйської атомної електростанції (КАЕС) Олександр Христов Ніколов,

– колишній генеральний директор КАЕС та колишній депутат Іван Генов,

– колишній парламентарій, лідер Національного руху русофілів та голова політичної партії Русофіли за відродження Вітчизни Микола Малинов,

– колишній парламентарій та колишній міністр фінансів Владислав Горанов.

Зазначається, що Малинова було притягнуто до відповідальності за хабар судді за дозвіл на поїздку до Росії в той час, коли йому було пред'явлено звинувачення у шпигунстві на користь РФ і на нього було накладено заборону на виїзд. Також санкції запроваджено щодо організацій та компаній, які контролюються Малиновим та Горановим.

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Санкції Великої Британії "за серйозну корупцію та зловживання коштами державних установ" запроваджені щодо:

- бізнесмена та олігарха Василя Крумова Божкова,

– олігарха та колишнього парламентарія Деляна Славчева Пєєвського,

– колишнього заступника голови Болгарського державного агентства з технічних операцій Ілька Димитрова Желязкова.

Санкції щодо цих трьох осіб раніше також було запроваджено США.

У заяві зазначено, що корупційні дії цих осіб "відбивають системну модель особистого збагачення за рахунок болгарського народу, уряду та демократичних інститутів".