Російська ракетна атака на енергоінфраструктуру України призвела до зупинення одного з блоків Хмельницької АЕС, – МАГАТЕ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні український регулятор повідомив МАГАТЕ, що дві з трьох діючих АЕС – Рівненська та Південноукраїнська – як запобіжний захід знизили вихід електроенергії, через нестабільність електромережі внаслідок обстрілу також зупинився один із блоків Хмельницької АЕС", – йдеться в повідомлені Міжнародного агентства з атомної енергі.
Згідно з повідомленням, місії МАГАТЕ, які перебувають на станціях, підтвердили ці події, а також засвідчили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС спрацювали належним чином.
Нагадуємо, за даними міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок дронової та ракетної атак російських загарбників зафіксовано влучання в енергооб'єкти в шести областях. ДТЕК повідомив про пошкодження чотирьох його ТЕС.
За повідомленням АТ "Хмельницькобленерго", унаслідок ракетного обстрілу 10 лютого більша частина міста Хмельницького та низки районів області була знеструмлена.