Росія залишиться військово спроможним супротивником, навіть якщо програє в Україні, - Пентагон
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Росія залишиться військово спроможним супротивником, навіть якщо програє в Україні.
Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення журналіста Джеффа Селдіна в Twitter.
"Росія є серйозною загрозою, це хронічна хвороба. Навіть якщо Росія зазнає стратегічної поразки в Україні, вона залишатиметься військово спроможним супротивником, з яким ми повинні правильно оцінювати наші плани, операції і можливості, щоб впоратися з нею", - заявила вона.