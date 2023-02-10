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Росія залишиться військово спроможним супротивником, навіть якщо програє в Україні, - Пентагон

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пентагон
Росія залишиться військово спроможним супротивником, навіть якщо програє в Україні.

Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення журналіста Джеффа Селдіна в Twitter.

"Росія є серйозною загрозою, це хронічна хвороба. Навіть якщо Росія зазнає стратегічної поразки в Україні, вона залишатиметься військово спроможним супротивником, з яким ми повинні правильно оцінювати наші плани, операції і можливості, щоб впоратися з нею", - заявила вона.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Денис Коновалов 0511b81c
    По-перше- не якщо, а коли програє, а по-друге - шоб вона не була ні на шо спроможня, її треба розвалит
  • Alex Dev 0616d21e
    Треба розвалити підорасію та забрати ядерну зброю. А утворені народні республіки хай бодаються між собою.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Якщо вона буде ''військово спроможним супротивником'' то не відчепиться від України.
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