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Словаччина починає переговори про передачу Україні МіГ-29, – прем’єр Геґер

11 10215
літак,словаччина,міг29
Президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі офіційно попросив Словаччину про передачу винищувачів МіГ-29. Тепер Словаччина почне переговори з Єврокомісією про відшкодування цієї військової допомоги.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр країни Едуард Геґер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, попереду предметні переговори про те, як може відбутися передача літаків. Причому переговори йтимуть і з Україною, і з Єврокомісією, і з відповідальними відомствами самої Словаччини, які повинні визначити юридичну процедуру.

Геґер зазначив, що ці винищувачі давно не використовуються, запчастин на них у Словаччини немає, а їх ремонтом раніше займалися російські фахівці.

"Україна ні на кого не нападає, а обороняється. Словаччина хоче допомогти і буде допомагати Україні, поки я прем'єр-міністр", — заявив Геґер.

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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у свою чергу додав, що Україні ці літаки зараз гостро потрібні.

"Ми більше не можемо використовувати ці машини, тому давайте розмістимо їх там, де вони можуть врятувати людські життя. І ми все одно повернемо частину грошей. Але рішення ще не ухвалено", – заявив міністр.

Також Надь повідомив, що словацький уряд розглядає можливість передачі Україні ще й важкої наземної техніки.

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Нагадуємо, про свої наміри передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 влада Словаччини заявила ще минулого року. Однак далі слів справа  не просунулася. У серпні 2022 року ці літаки остаточно зняли з бойового чергування і вкотре заявили про бажання передати їх Україні. Натомість Словаччина хоче отримати гроші від Європейського Союзу або бойову техніку від НАТО.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Отличная новость, словацкие Миги-29 еще в августе 22го года летали, т.е. состояние нормальное.
    Модернизация там проведена, они явно лучше, чем те Миги-29, что есть у нас, т.е. пригодятся еще как. Еще бы польские Миг-29 получить пару десятков и как раз под весеннее контрнаступление ВСУ было бы усиление авиации.
  • Senas Katinas 9494c432
    Дело не в самих МиГах, а в системе наведения подвешиваемых на них ракетах воздух-воздух. Опыт войны подсказывает, что Украина может подвесить на них что угодно. В том числе и ракеты предназначенные для вооружения F-35. И какая мишень МиГ если он вылетел на перехват крылатых ракет?
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    F16 вже мали надати а вони про срані МІГ29 досі "ведуть консультації ".... хоча звісно краще ніж нічого.
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