Із західними винищувачами перемога України може настати протягом року, - Ходжес

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Захід повинен погодити надання Україні бойової авіації, яка може сприяти військовій перемозі Києва у війні протягом року.

За прогнозом Ходжеса, без західних винищувачів перемога України також відбудеться, але в такому разі військовий розгром Росії може зайняти від трьох до п'яти років, враховуючи нинішній рівень західної підтримки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Чим швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, тим швидше вона (війна) може закінчитися", – сказав він, стверджуючи, що Україна може вигнати російські війська зі своєї території до кінця року, якщо отримає додаткову підтримку.

Генерал США пояснив, що занепокоєння західних країн через підготовку й сумісність злітно-посадкових смуг не робить "нездійсненним" надання Києву "можливості" використовувати літаки. Він зокрема відзначив Британію за лідерство в наданні різних форм військової підтримки Україні.

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Ходжес заявив, що вважає єдиною "червоною лінією" для підтримки Штатами України присутність "солдатів на землі".

Він підкреслив, що Україна повинна повернути Крим, щоб зберегти "міжнародний порядок, заснований на правилах" і Статут ООН. Ходжес додав, що для українських портів важливо зберегти доступ до Азовського моря через Крим.

Оцінюючи потенціал нового повномасштабного наступу РФ, колишній командувач військами США в Європі зазначив, що Москва не має для цього достатньої кількості бронетанкових сил і такий наступ не змінить "загальну оперативну обстановку" в Україні.

Натомість Україна "має достатньо сил, щоб обмежити російський успіх", та це все одно буде "дорого коштувати" з точки зору втрат і боєприпасів, зауважив Ходжес.