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Зеленський у Брюсселі передав лідерам ЄС перелік необхідного Україні озброєння, - Spiegel

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фон,дер,зеленський,ляєн
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС у четвер передав списки побажань щодо нових поставок озброєнь.

Про це в п’ятницю агенції DPA розповів високопоставлений чиновник ЄС, інформацію підтверджує видання Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами співрозмовника DPA, запити України були пристосовані до відповідних військових запасів країн-членів ЄС – це мало на меті посилити тиск на окремі держави, щоб вони надали більше допомоги для протистояння російській агресії.

"Те, що роблять українці, дуже розумно… Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити", – прокоментував європейський чиновник.

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На запитання, звідки Україна отримала інформацію про військові запаси країн-членів ЄС, співрозмовник DPA відповів: "Вони поінформовані, у них є контакти". За його словами, з такими можливостями розвідки не дивно, що українці можуть протистояти Росії.

Натомість джерела DPA в уряді Німеччини заявили в п'ятницю, що німецька делегація не отримувала списку бажаної зброї від Зеленського. Натомість його отримання підтвердили канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністерка Естонії Кая Калласю

Цілком можливо, припускає агенція, що канцлер Олаф Шольц, а також президент Франції Емманюель Макрон не отримали список, оскільки вони вже раніше провели переговори із Зеленським у Парижі.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Вова, профінансуй те, що під носом. Чи все пішло на 2 серію "великого
    крадівництва"?
    "Кропива": як завжди - все на волонтерах
    https://www.youtube.com/watch?v=Psm_3Dbko-o

    https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

    По оценкам «Института изучения войны» и других экспертов - точность украинцев уникальна и «почти не имеет рациональных объяснений». Херовые какие-то эксперты, если верят во внерациональное. Точность украинской артиллерии, которую описывают российские военные и наемники (из тех, кто остался жив), имеет как раз весьма рациональные объяснения. Ну, мы все помним приснопамятную переправу через Северский Донец, которую ВСУ раздолбали с невероятной точностью.

    Прежде всего - это система управления огнем «Крапива». Написанная буквально на коленке гражданскими программистами, она произвела революцию в боевом применении артиллерии и стала прорывом, который изменил рисунок войны.

    Как это работает? Раньше координаты цели передавали по рации. Артиллеристы считали полчаса, вычисляя данные для стрельбы. Теперь разведка и другие подразделения, у кого есть такой софт, вносят в приложение координаты цели, их получает ближайшая батарея, которая немедленно открывает огонь - данные получает уже готовые.

    Данные не поступают на какой-то сервер, чтобы храниться там в больших объемах и создавать риск взлома. На каждом планшете хранится ровно то, что нужно его пользователю. Если планшет попадет к противнику, то он не сможет получить данные в полном объеме.

    Среди прочего, в приложении есть навигатор, точная карта с рельефом местности, расположение противника (которое регулярно обновляется) и связь с командными пунктами и соседними подразделениями.

    Так что не надо все это списывать на чудеса господни. Это мозги, плюс технологии, плюс высочайшая мотивация. Россияне даже близко ничего подобного создать не смогли. Такое имеется в армиях других стран, но с куда более сложным функционалом и созданное специально для армии. Здесь же усилиями волонтеров удалось создать программное обеспечение за три копейки, но с поразительными результатами.

    Но! Все это по-прежнему поддерживается волонтерами и на деньги, ими собранные. Государство эту систему не приняло на вооружение. И это странно.
  • Trevo Trow
    Яєць попроси, бо в нас - по 170.
  • 5 копійок
    Оманський договорняк патамушта.
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