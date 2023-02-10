Байден відвідає Польщу 20-22 лютого (оновлено)

Президент США Джо Байден 20-22 лютого 2023 року вирушить до Польщі.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 10 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою – обговорюватиметься двостороння співпраця та підтримка України. Також буде зустріч із лідерами Бухарестської дев'ятки.

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Планується, що Байден виступить із промовою, присвяченою річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.