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За добу на Бахмутському напрямку сталися рекордні 54 бойові зіткнення, - Східне угруповання військ ЗСУ

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маріуполь
Армія РФ сконцентрувала свої сили на Бахмутському напрямку та намагається встановити контроль над трасою Констянтинівка-Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Бахмут залишається надалі головним напрямком удару ворога, там тільки за цю добу відбулось 124 обстріли різними типами артилерії, рекордні 54 бойові зіткнення на всьому напрямку. Ворог прагне заволодіти контролем над трасою Констянтинівка-Бахмут, проте Сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу з метою зменшити можливості ворога по ураженню цієї траси, і у Сил оборони є можливість доставляти в Бахмут зброю, провіант, інші необхідні речі, а також вивозити поранених з-під Бахмута", – зазначив Череватий.

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За його словами, ворог сконцентрував тут значні сили, зокрема, там залишаються бійці ПВК "Вагнер", а також прибувають мотострілецькі підрозділи російських збройних сил, деякі інші підрозділи з так званого 2-го армійського корпусу ("лнр").

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Amber
    Наша украінська влада з Банковоі заслуговує на найсерйозніше
    покарання за те , що урізали зарплати нашим Воінам ,
    від яких
    залежить майбутнє нашої краіни і майбутнє кожного громадянина
    Украіни 😠
    Перестаньте красти , ненажерливі істоти 😡
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    тривожно
  • Office Den Haag


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    https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810422419331661&set=a.432054253835158 ·

    Дуже важливо розуміти , з котрим ворогом ти маєш справу.
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