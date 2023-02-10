У Києві та області ввечері 10 лютого оголосили повітряну тривогу через "Шахедів"

У Києві та області оголошено повітряну тривогу через безпілотники типу "Шахед", які рухаються до регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА в Телеграмі.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

Також на мапі тривог видно, що тривогу оголосили і у Київській області.

Незадовго до оголошення тривоги у столиці ЗМІ повідомляли про вибухи в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.