Новини

У Києві та області ввечері 10 лютого оголосили повітряну тривогу через "Шахедів"

15 72422
У Києві та області оголошено повітряну тривогу через безпілотники типу "Шахед", які рухаються до регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА в Телеграмі.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

Також на мапі тривог видно, що тривогу оголосили і у Київській області.

Незадовго до оголошення тривоги у столиці ЗМІ повідомляли про вибухи в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Києві та області ввечері 10 лютого оголосили повітряну тривогу через Шахедів 01

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Robert 9c04fd0d
    кацапи підараси
  • Teo Fran
    Здохни все кацапське коріння!!!
  • tera
    Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам впоперек горла москалі **- чі.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини