Німеччина відмовила Нідерландам у передачі Україні 18 орендованих танків Leopard 2A6
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Уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні Україні орендованих 18 танків Leopard 2A6.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За словами Оллонгрен, ці танки не перебувають на стадії постачання.
"Уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки уряду в Києві. Це були військові міркування", - заявила міністр.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомляв, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні.