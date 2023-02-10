Німеччина відмовила Нідерландам у передачі Україні 18 орендованих танків Leopard 2A6

Уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні Україні орендованих 18 танків Leopard 2A6.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами Оллонгрен, ці танки не перебувають на стадії постачання.

"Уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки уряду в Києві. Це були військові міркування", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомляв, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні.

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