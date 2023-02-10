Україна має сама вирішувати, коли настане момент для перемовин про мир, - Білий дім
Таку позицію висловив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звісно, Сполучені Штати вітають будь-які зусилля, які могли б призвести до припинення насильства в Україні", - прокоментував Кірбі останні ініціативи, висловлені лідерами Індії та інших країн щодо посилення дипломатії з метою досягнення домовленостей про мир в Україні.
Кірбі підкреслив, що це має відповідати цілям державного керівництва України та бути прийнятним для українського народу.
"Нічого про Україну без України",- додав представник Білого дому.
У цьому контексті Кірбі нагадав, що президент Байден неодноразово наголошував: війна може закінчитися вже сьогодні, і єдина особа, яка може зробити це – Путін, який розв’язав масштабну агресію проти України.
Натомість, продовжив представник Білого дому, кремль продовжує запускає крилаті ракети по критичній цивільній інфраструктурі в Україні та намагається заморозити українців.
"І оскільки він (Путін – ред.) не демонструє бажання цього робити, очевидно, ми повинні забезпечити, що ми можемо, аби допомогти українцям досягти успіху на полі бою", - зазначив Кірбі.