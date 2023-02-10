Україна має сама вирішувати, коли настане момент для перемовин про мир, - Білий дім

Сполучені Штати не заперечують ініціативам міжнародних лідерів, які прагнуть припинити насильство в Україні, однак державне керівництво в Києві та український народ самі мають вирішувати, коли настане момент говорити з росіянами про мир.

Таку позицію висловив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, Сполучені Штати вітають будь-які зусилля, які могли б призвести до припинення насильства в Україні", - прокоментував Кірбі останні ініціативи, висловлені лідерами Індії та інших країн щодо посилення дипломатії з метою досягнення домовленостей про мир в Україні.

Кірбі підкреслив, що це має відповідати цілям державного керівництва України та бути прийнятним для українського народу.

"Нічого про Україну без України",- додав представник Білого дому.

У цьому контексті Кірбі нагадав, що президент Байден неодноразово наголошував: війна може закінчитися вже сьогодні, і єдина особа, яка може зробити це – Путін, який розв’язав масштабну агресію проти України.

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Натомість, продовжив представник Білого дому, кремль продовжує запускає крилаті ракети по критичній цивільній інфраструктурі в Україні та намагається заморозити українців.

"І оскільки він (Путін – ред.) не демонструє бажання цього робити, очевидно, ми повинні забезпечити, що ми можемо, аби допомогти українцям досягти успіху на полі бою", - зазначив Кірбі.