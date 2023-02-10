Дрон влучив в об’єкт енергетики у Криворізькому районі, - ОК "Південь"

Ввечері 10 лютого ворожий дрон влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила інформацію щодо збитих "шахедів": два дрони були збиті на підльоті до Одеської області над морем, три дрони – на підльоті до Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На Криворізькому напрямку є одне влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Ще один дрон на цьому напрямку знищили сили ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай купить у Ірану 15 тис. безпілотників

За попередніми даними ОК "Південь", постраждалих немає.