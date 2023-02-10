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Білий дім про винищувачі для України: Це суверенне рішення кожної держави

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У Білому домі прокоментували рішення Великої Британії розпочати підготовку українських військових на винищувачах західного зразка.

Відповідний коментар у п’ятницю зробив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє рішення", – заявив він.

За словами Кірбі, надання будь-якої складної військової технології передбачає певну підготовку, щоб цією технологією можна було скористатись.

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"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot. За межами України ми допомагаємо їм в опануванні загальновійськового бою. Тож нема нічого незвичайного в тому, якщо надаватиметься певне передове озброєння, але це має бути рішення певної держави", – додав представник Білого дому.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Константин К e77bcd2e
    нам 20 джавелинов продавали 4 года, с запретом использовать в зоне ООС. Про стингеры и говорить не хотели.
  • Сеньор Помідоp
    Тобто суверенне рішення Вашингтону не давати.
  • Чайка Київ
    Захід обміняє літаки на РЕАЛЬНУ боротьбу з корупцією.
    Чи погодиться з такою пропозицією ВладімірСсанич?
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