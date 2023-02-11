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Невдалий наступ РФ під Вугледаром свідчить про низький рівень підготовки мобілізованих росіян, - ISW

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вугледар
Американські аналітики вважають, що невдала спроба наступу на Вугледар у Донецькій області свідчить про погану системну підготовку мобілізованих росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром стали останньою точкою невралгії в російському інформаційному просторі.

"Блогери вхопилися за ці кадри, щоб почати критикувати російське військове керівництво. Російські блогери стверджують, що командири, які керували атаками 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку в листопаді 2022 року, тепер відповідальні за штурм Вугледара. Вони заявляють, що командири продовжують припускатися тих же помилок, які дорого коштують. Один російський блогер заявив, що командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов несе відповідальність за російські тактичні невдачі навколо Вугледара", – йдеться у звіті ISW.

Однак аналітики інституту вважають, що "російські війська застосовують вкрай дисфункціональну тактику, яка свідчить про те, що 155-та бригада морської піхоти, найімовірніше, складається з погано підготовлених мобілізованих, ніж про погане командування".

"Російські блогери, ймовірно, звинуватили російських командирів, щоб применшити той факт, що погана системна підготовка мобілізованих росіян, найімовірніше, і надалі призводитиме до подібних тактичних невдач по всій території України. Ймовірно, блогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні невдачі, аби загальну відповідальність за військові невдачі в Україні перекласти з російських збройних сил як інституції на окремих осіб", – припустили в ISW.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зі 155-ї бригади морської піхоти РФ втратили 29 одиниць техніки під час спроби наступу на Вугледар. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Колись мені один офіцер-афганець сказав : "Можна натянуть на какого-угодно физически крепкого дурака "афганку", бело-голубой тельник и голубой берет - но десантником он от этого не станет!"
    Ну - набрали вони "чмобіків" Одягли в тільники чорно-білі Назвали "морською піхотою" Однак ні розуму, ні навичок ведення бойових дій це їм не додало!
  • Mr. Javeline
    Морская пехота на пенсии

  • Rino Rino
    адекватна думка, проте щодо кацапів вона є хибною. вони в першу чергу рахують, що вони не за путєна і олігархів йдуть на забій, а реально вірять, що йдуть за "атєчество", до того ж ще й "попами" їхніми окроплені і благословенні. було би інакше, на федерації уже були би масові бунти тих мобіків проти війни. а там якщо і бунтують зараз, то це поодинокі випадки, та й бунтують вони виключно проти того, що недостатньо їх екіпірували чи недостатньо їх навчили "захищати атєчєство".
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