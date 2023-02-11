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Сподіваюся, що 80 танків Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну до кінця березня, - Шольц

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи впевнений він, що 2 батальйони, тобто приблизно 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, Шольц заявив: "Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться".

При цьому німецький канцлер визнав, що "буде нелегко". Він зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Чому так грубо по відношенню до Канцлера Німеччини Шольца? Він не Президент України і може зовісім відмовитися давати німецькі танки. Нагадую вже 101 раз, що в нас, в Україні, згідно Конституції, за військо відповідає Верховний головнокомандувач - Президент Зеленський, який мав своєчасно подбати не тільки за танки, а за все військо і його озброєння. Чому Ви так не зверталися до нього чотири роки, коли він всі гроші з бюджету України витрачав на "Велике крадівництво"? Чому перекладаєте всю відповідальність то на Шольца, то на Байдена? Вони свої армії оснащали і турбувалися за кожного бійця. До речі, в їх арміях не такі дророгі яйця і картопля, як в нашій.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Звереніться до ковбаски не ліверної, його звати Володя і вимагайте наші танки. Хай їх відкопає з-під асфальту і поставить в стрій. Німці перед відправкою до нас танків, проводять їх ремонт, бо вони не на ходу. Їм війна, на відміну від нас, не загрожувала і вони їх не ремонитували.
  • Super Gut
    Так смішно читати довпойопів, які ніколи не стикалися з військовою технікою на зберіганні, і які корчать з себе експертів у цьому питанні розганяючи зраду. 1.5 місяці на 80 танків - це не так вже і багато. Так що дякуємо Німеччині за допомогу 🇩🇪🇺🇦
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