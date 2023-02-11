Сподіваюся, що 80 танків Leopard 2 будуть готові до відправки в Україну до кінця березня, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи впевнений він, що 2 батальйони, тобто приблизно 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, Шольц заявив: "Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться".
При цьому німецький канцлер визнав, що "буде нелегко". Він зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами.