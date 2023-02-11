Мешканці окупованих територій саботують паспортизацію росіян, - Центр національного спротиву

Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя винайшли нові способи ігнорувати паспортизацію ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Центру національного спротиву.

"Росіяни насаджують паспорт всіма способами. Зокрема, лише наявність ворожої макулатури може дати право на отримання соціальної допомоги в умовах, коли українські виплати заблоковані. Також відсутність російського паспорта створює додаткові проблеми на блокпостах окупантів.

Проте навіть в таких умовах мешканці не поспішають отримувати паспорт рф. Так, головне стати в електронну чергу й пропустити її, що автоматично змусить вас заново записатись в чергу й так повторювати процедуру. Це полегшує перевірку на блокпості, адже ви маєте повідомлення щодо запису в чергу на паспорт", - йдеться в повідомленні.

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