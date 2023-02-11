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Японія передала Україні пакет обладнання для телемовлення на заміну пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі

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японія
Японія передала Україні портативне обладнання для телемовлення, яке буде використане замість пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє NHK.

Ретрансляційне обладнання використовуватиметься Національною громадською телерадіокомпанією України на її головній станції у Києві. Проєкт передачі обладнання було здійснено японським урядом через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

"Ця підтримка сприятиме створенню точної, справедливої та неупередженої новинної системи та зміцненню демократії в Україні, а також відновленню та реконструкції України", - заявив міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    "Ця підтримка сприятиме створенню точної, справедливої та неупередженої новинної системи та зміцненню демократії в Україні, а також відновленню та реконструкції України", - заявив міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі. Джерело:
    А японці чули дось про" єдиний єлємарафон"? А про викинення з цифрового мовлення патріитичних каналів, до не контрилюються ОПою? Вони не бояться, що поставлене обладнання буде пставленеукраїнсьаими урядовцями для посилення владної вертикалі позаконституційної ОПи?
  • albano miner
    тепер ****** телемарафон для дебілів та безпорадних пенсіонерів буде ще більш блювотно-потужніший?
  • Garry Grant
    "Єдіній тєлємарахвон" врятовано 👍
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