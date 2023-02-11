Японія передала Україні пакет обладнання для телемовлення на заміну пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі

Японія передала Україні портативне обладнання для телемовлення, яке буде використане замість пошкодженого ракетним ударом РФ у Київському телецентрі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє NHK.

Ретрансляційне обладнання використовуватиметься Національною громадською телерадіокомпанією України на її головній станції у Києві. Проєкт передачі обладнання було здійснено японським урядом через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

"Ця підтримка сприятиме створенню точної, справедливої та неупередженої новинної системи та зміцненню демократії в Україні, а також відновленню та реконструкції України", - заявив міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі.

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