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Президенти Аргентини й Колумбії Фернандес і Петро пропонують "подвоїти дипломатичні зусилля" для припинення вогню в Україні

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україна
Президенти Аргентини та Колумбії Альберто Фернандес та Густаво Петро виступили за активізацію заходів щодо досягнення припинення вогню в Україні. На їхню думку, для цього необхідно "подвоїти дипломатичні зусилля".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у спільній статті президентів у Le Monde.

Як вважають глави двох держав, війна дозволила США зміцнити НАТО, а також знову об'єднати Європу в межах гегемоністської суперечки з Китаєм.

У зв'язку з цим, згідно зі статтею, Фернандес та Петро закликають активізувати дипломатичні зусилля для встановлення припинення вогню та проведення мирних переговорів відповідно до прохань Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН), Папи Франциска або президентів Аргентини, Колумбії та Бразилії.

Автори матеріалу також підтримують ініціативи щодо переслідування винних у воєнних злочинах в Україні в межах Міжнародного кримінального суду.

На їхню думку, потрібно зуміти сформулювати спільну відповідь гуманітарної допомоги та справедливого відновлення України, яка не поглиблює відносини залежності та політики блоків.

При цьому у статті практично не згадується Росія як агресор, який розв'язав війну.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Татьяна Чинчик 2870c172
    Не нужно нам мир. Нам нужна победа в войне. А победа в войне означает, сделать армию РФ небоеспособной, нанести ей уронь которой заставит вывести Путину своих чмобиков
  • Оксана Фесенко 5338e9df
    *****, подвоїти, а то й потроїти треба швидкість постачання далекобійної зброї і не вказувати як її застосовувати, а не те що вони пропонують!
  • Stepan Nakonechnyi
    Президенти Аргентини й Колумбії беруться за руки і йдуть вслід за російським воєнним кораблем
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