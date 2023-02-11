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Прольоти російських ракет над Румунією навряд чи посилять ескалацію між НАТО та РФ, - ISW

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ракета
Прольоти російських ракет над Румунією, імовірно, не спровокують ескалацію між Росією та країнами НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ випустили дві крилаті ракети з акваторії Чорного моря, які, як повідомляється, перетнули повітряний простір Румунії та Молдови, перш ніж увійти до повітряного простору України.

Масовані ракетні удари, як і раніше, створюватимуть периферійні ризики за межами України, такі як вчорашні прольоти через повітряний простір, або ризик інцидентів із ППО, як у Польщі 15 листопада 2022 року.

За оцінкою ISW, НАТО та окремі держави-члени повністю контролюють свої дії та ступінь ескалації у відповідь на випадкові або навмисні польоти російських літаків та ракет. Експерти ISW також вважають, що президент РФ Володимир Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи безпосередньо ризикує ескалацією.

Також читайте: Держдеп США не побачив загроз для Румунії та Молдови у прольоті російських ракет через їх територію

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Epic boxing
    НАТО боится эскалации, но они не понимают, что такой пассивностью они только ее получат. Чем больше гопник видит как его боятся, тем более наглым он становится.
  • govtva
  • arye z.
    НАТО - це континентальна Європа + Британія + США + Канада.
    Що являє собою континентальна Європа чудово показала Друга Світова. З 1.09.41 Британія почала битися з Німеччиною, а Європа змагалася в тому, хто швидше піднімає руки вгору. Чемпіоном, звісно, була Франція
    І якби не США, то "табір соціалізму" закінчувався на березі Атлантичного океану. Правда вони всі, а Франція насамперед, воліють це не згадувати.
    Минуло 85 років.
    Технологія змінилася, люди не змінились.
    Без підтримки через океан, сама по собі Європа не варта нічого
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