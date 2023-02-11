Росія має серйозні проблеми з боєприпасами, - розвідка Канади

Попри заяви Росії про нібито дефіцит боєприпасів у Збройних сил України, насправді російські загарбники мають власні значні проблеми із постачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади у мережі Твіттер.

"Російська дезінформація часто проєктує російські операційні складнощі на українську сторону, й російські сили в Україні, дуже вірогідно, постають із власними проблемами постачання", - заявили розвідники.

Зазначається, що "українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, які наступають, особливо довкола міст Бахмут та Вугледар".

"Росія зіткнулася із власними серйозними проблемами з боєприпасами під час війни та звернулася до небагатьох іноземних партнерів для підтримки запасів деяких типів боєприпасів", - зазначили у збройних силах Канади.

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