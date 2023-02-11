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Росія має серйозні проблеми з боєприпасами, - розвідка Канади

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склад,балаклія
Попри заяви Росії про нібито дефіцит боєприпасів у Збройних сил України, насправді російські загарбники мають власні значні проблеми із постачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади у мережі Твіттер.

"Російська дезінформація часто проєктує російські операційні складнощі на українську сторону, й російські сили в Україні, дуже вірогідно, постають із власними проблемами постачання", - заявили розвідники.

Зазначається, що "українські сили продовжують завдавати великих втрат російським підрозділам, які наступають, особливо довкола міст Бахмут та Вугледар".

"Росія зіткнулася із власними серйозними проблемами з боєприпасами під час війни та звернулася до небагатьох іноземних партнерів для підтримки запасів деяких типів боєприпасів", - зазначили у збройних силах Канади.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Арестович устроился работать в канадскую разведку?)
  • Артем Легенький
    По перше посилання такого я не знайшов. Навіть у словах "Мы отчаянно нуждаемся в оружии, амуниции, артиллерии, боевых танках, бронемашинах, истребителях" нічого не йдеться про снаряди до арти. Окрім того навіть якщо нестача є Нам то допоможуть, а кацап ні, бо навряд чи хтось окрім Ірану захоче відійти у історію разом з підо.ращкою.
    І саме головне те що Ми Українці: Сильні, Вільні, Незалежні, а по ту сторону лишньохромосомі кацапи : опущені, безчесті та боягузи - їх унітазом користуватись по року вчити необхідно, що казати за зброю, так що без паніки
  • Vsevolod Marchenko 4e9e6709
    Тільки кінчений окацапілий довбойоб називає допомогу цивілізованого світу "подачками"!
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