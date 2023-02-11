Окупанти атакували дронами об’єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
Як повідомляється, російські окупанти скерували дрони на об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини.
"В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне – люди не постраждали.
Під удар потрапив і Нікопольський район: там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники. На щастя, минулося без жертв.
Внаслідок нічних атак є руйнування. Масштаби уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо, ворожих обстрілів не зафіксовано.